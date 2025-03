Thesocialpost.it - Garlasco, Alberto Stasi (forse) non sarebbe in carcere se Chiara fosse morta in un altro Paese: ecco perché

Leggi su Thesocialpost.it

Colpevole in Italia, innocente (probabilmente) in un. Il casosi fonda su una struttura indiziaria pura, cioè senza prove dirette (nessun testimone o traccia biologica dell’imputato sul corpo della vittima o sulla scena del crimine). Secondo l’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale italiano, per giungere a condanna, gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Nel processo, lo erano?Cosa ha fatto assolvere (e poi condannare)Impossibilità fisica della versione difensivaLe perizie accertarono che chiunque avesse camminato sulle scale dove giaceva il cadavere, come sostenuto da, avrebbe lasciato impronte insanguinate, mentre le sue scarpe erano perfettamente pulite. Questo è stato considerato un falso negativo decisivo: ciò che avrebbe dovuto esserci (sangue), mancava.