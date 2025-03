Sport.quotidiano.net - Ganna salta la Gand-Wevelgem e punta il Giro delle Fiandre 2025

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 29 marzo- Da sogno e speranza a realtà: oggi Filippoè davvero un uomo da Classiche. Lo dice la nuova silhouette sfoggiata in questo inizio di stagione dal corridore dalla Ineos Grenadiers ma, soprattutto, lo dicono i risultati di prestigio ottenuti prima alla Milano-Sanremoe poi alla E3 Saxo Classic, rispettivamente un secondo e un terzo posto che non potevano passare inosservati in vista del prosieguo di un'annata che conosce un primo colpo di scena per quanto riguarda la programmazione:l'imminente, per la verità snobbata da diversi big, e avanza a grandi passi l'obiettivo chiamato, che si va ad aggiungere al puntello già fissato sulla Parigi-Roubaix. I precedenti die degli italiani nelle Classiche Monumento In effetti, il primo assaggio in terra belga è andato benissimo, con il piemontese capace di replicare, seppure del suo passo, alle stilettate inflitte da Mads Pedersen e soprattutto dal vincitore Mathieu Van Der Poel sui muri: il primo apmento con la caccia alla rivincita con l'olandese dovrebbe essere quindi proprio in occasione della Classica Monumento fiamminga, in programma il 6 aprile.