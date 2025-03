Lanazione.it - Gamics Carrara: due giorni di spettacolo con Cristina D’Avena e grandi ospiti

Leggi su Lanazione.it

MARINA DiDuedi, incontri e divertimento con “” alla Imm. E i personaggi che si potranno incontrare tra gli stand e sui palchi saranno davvero tanti:, Maccio Capatonda e Giorgio Vanni,nomi del doppiaggio come Flavio Aquilone, Alessio Puccio, Alex Polidori, Alessandro e Federico Campaiola, Giovanni Muciaccia con la sua creatività, fino alla cucina dal vivo con Chef Hiro. Non mancheranno esibizioni cosplay, talk su fumetti, videogiochi e cinema, oltre a un’area K-pop e show di wrestling. Dopo il successo dello scorso anno con oltre 23 mila presenze, la quarta edizione diFiere organizzata dalla società Blue Raincoat srl. Duedi fumetti e giochi, show dal vivo e shopping a tema “nerd”, con un’offerta espositiva che cresce in qualità e quantità.