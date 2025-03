Galleria Solofra e ritardi raccolta firme di Alleanza Verdi Sinistra

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuticontinua la sua battaglia per garantire trasparenza e legalità sui lavori dellaMonte Pergola. La campagna in corso mira a ottenere risposte certe su tempi e costi di un cantiere che sembra non avere fine.LaMonte Pergola rappresenta un’infrastruttura fondamentale per i collegamenti tra Avellino e Salerno, nonché tra le direttrici autostradali est e ovest della Penisola. Tuttavia, da mesi, il tratto stradale è diventato un budello pericoloso e disseminato di ostacoli per migliaia di pendolari, studenti e cittadini che devono spostarsi per esigenze lavorative e sanitarie.Il 27 marzo sono stati ufficialmente consegnati i lavori al nuovo affidatario, ma persistono molte ombre sulla trasparenza delle operazioni. Ancora non è chiaro quali siano i reali costi dell’opera e i tempi effettivi di completamento.