Ilgiorno.it - Gallarate, al via il progetto ‘straFICO’: la pizzeria che impiega ragazzi speciali

(Varese), 29 marzo 2025 – Sarà protagonista nella puntata di ‘Domenica In’ del 30 marzo il“straFICO – Impastiamo la Diversità”, la nuova, che fa capo all’associazione ‘Mondi Connessi’, organizzazione non profit attiva nel Varesotto e nel Nord Milano a favore dei bambini econ disturbo dello spettro autistico. Il locale, in fase di apertura a, si inserisce in un più ampio percorso etico e inclusivo che punta a valorizzare la diversità attraverso il lavoro, il cibo e la bellezza. I finanziamenti per l’apertura sono arrivati dall’associazione ‘I Bambini delle Fate’ e dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, “per la valenza sociale dell’iniziativa, che è nel cuore del nostro territorio”, spiega Roberto Gentilomo, Responsabile Area Mercato della Bcc Busto Garolfo e Buguggiate.