Spettacolo.periodicodaily.com - “Gaia”, Il Nuovo Singolo di Acqua Distillata e Ribaltavapori

Dumba Dischi presenta "Gaia", il primo singolo che segna l'inizio di una nuova, intensa collaborazione tra Acqua Distillata e Ribaltavapori, in uscita il 21 marzo, giorno d'equinozio e promessa di rinascita.

"Gaia", Un Messaggio Profondo e Universale

Dumba Dischi presenta "Gaia", il primo singolo frutto di una nuova e intensa collaborazione tra Acqua Distillata e Ribaltavapori. Questo brano sarà disponibile a partire dal 21 marzo, giorno dell'equinozio, simbolo di rinascita e rinnovamento.

"Miagola questa città
e il mare non dorme mai
tra la vita e la plastica
a nuotare imparerai"

Ascolta il Brano

Non perdere l'occasione di ascoltare "Gaia"! Clicca qui per il link diretto: ASCOLTA IL BRANO

Il titolo "Gaia" non rappresenta un nome o un volto specifico, ma incarna la Terra stessa, il nostro fragile e meraviglioso pianeta.