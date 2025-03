Lanazione.it - Furto nella sede del Cui a Scandicci: rubato un cellulare, solidarietà dalle istituzioni

Per entrare a rubaredi un’associazione di volontariato bisogna essere senza scrupoli. O disperati. Nell’uno o nell’altro caso, dei malviventi sono entrati l’altra nottedel Cui, associazione diche si occupa di assistenza alle disabilità che si trova in via Brunelleschi al Vingone. I ladri hanno forzato la porta con un piede di porco e poi, una volta all’interno hanno rovistato nei cassetti per trovare qualcosa da rubare. "Sono stata svegliata da una telefonata alle 5 di mattina – ha detto la presidente del Cui, Patrizia Frilli – era l’istituto di vigilanza che mi avvertiva dell’allarme scattatonostra. Le guardie giurate della Securtal sono intervenute in meno di sei minuti, ma quando sono entrate non c’era più nessuno all’interno". Probabilmente i ladri non si aspettavano un sistema d’allarme; non appena la sirena ha cominciato a suonare devono essere scappati.