Ilfoglio.it - Fumus che puzza su Picierno

Leggi su Ilfoglio.it

No, Pinanon ha mai chiesto al ministro Piantedosi di ritirare il passaporto a Francesco Totti: primo perché non è una sprovveduta come Giuseppi Conte, quello che chiede conto agli “amici ebrei” italiani di dissociarsi da Israele; e soprattutto perché la falsa pagina di giornale era un deepfake della propaganda russa. No, Pinanon ha nemmeno incontrato sottobanco una “lobby israeliana di estrema destra”, poco meno che una banda di kapo, che addirittura “non riconoscono lo Stato palestinese”, come da notizia proveniente da un sito attivista olandese ripreso in Italia da fior di siti di equilibrato approfondimento come byoblu.com o che hanno nei trendtopic #disarmeurope. Lei ha dovuto spiegare che il think tank – 35 mila ex militari e riservisti, non mostri – lo ha incontrato nella sua qualità di vicepresidente del Parlamento europeo con delega all’antisemitismo.