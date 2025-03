Ilrestodelcarlino.it - Frontalieri e mancati permessi per l’assistenza,. Durigon assicura l’impegno del governo italiano

L’Ufficio di presidenza del Csir San Marino-Emilia Romagna-Marche, si è incontrato per fare il punto sul lavoro di frontiera, soprattutto dopo l’interrogazione parlamentare della deputata Beatriz Colombo sul mancato riconoscimento reciproco deiper prestatore di assistenza. "La questione ha radici lontane – spiegano dal sindacato – e consiste sull’impossibilità per il lavoratore di frontiera di usufruire dilavorativi e di assistere i propri familiari con disabilità o affetti da gravi patologie. I due stati hanno la propria disciplina ma la mancanza di armonizzazione tra queste due normative rende i lavoratori di frontiera privi di un diritto fondamentale, che non dovrebbe dipendere dallo Stato in cui si lavora o si risiede, ma dalla necessità di garantire dignità e protezione sociale a chi si prende cura di un familiare".