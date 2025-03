Frattesi titolare con l’Udinese ma a giugno sarà addio?

Leggi su Ilnerazzurro.it

La situazione di Davidein casa Inter è stata la più complicata da gestire in questi ultimi mesi, soprattutto durante la finestra di mercato invernale, con il centrocampista che avrebbe manifestato la volontà di lasciare i nerazzurri, salvo poi rimanere a Milano. La richiesta diè quella di giocare di più, ma a causa di qualche problemino fisico, il tecnico Simone Inzaghi non gli ha potuto concedere molto minutaggio, ma domani sera contropotrebbe avere la possibilità di giocare. Però il suo futuro sembra essere lontano dall’Inter., apotrebbe essere cedutoSecondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, domani alle 18 nella partita controci potrebbe essere un’importante novità di formazione in casa Inter, conche potrebbe giocare, e far rifiatare uno tra Barella e Mkhitaryan in vista del derby di mercoledì contro il Milan in Coppa Italia.