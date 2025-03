Inter-news.it - Frattesi, sarà un’estate movimentata! Due i club su di lui

Da Udine all’Udinese: un giro di boa che rischia di chiudersi nel peggiore dei modi. Davide, centrocampista dell’Inter, è pronto a dire addio in estate. Su di lui duedi Serie A. ADDIO – Davideè ormai prossimo a lasciare l’Inter. Il centrocampista nerazzurro, nella gara d’andata contro l’Udinese, sorrideva e faceva sognare il Biscione con un gol dopo 40 secondi. Adesso invece, tutto è cambiato. Il centrocampista ex Sassuolo sente il forte richiamo della Roma che nel mercato invernale aveva provato ad affondare il colpo decisivo per portarlo all’ombra del Colosseo. Due mesi fa però, non se ne fece niente, con l’Inter che non voleva togliere qualità e numeri alla squadra. In estate però,tutt’altro discorso, con l’Inter che non alzerà nessun muro e ascolterà con attenzione le eventuali richieste della Roma e non solo.