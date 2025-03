Internews24.com - Frattesi Inter, il centrocampista continua a non avere spazio: il malcontento monta fino al mercato di gennaio

di Redazione, frattura insanabile con i nerazzurri? L’analisi del Corriere dello SportAl momento, le speculazioni si sono calmate, ma la questione riguardante Davidesarà affrontata dall’in seguito. Nel corso dei mesi passati, ilha chiesto maggiore, arrivando quasi a considerare l’idea di lasciare la squadra a. Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport.L’INIZIO DELLE CRITICHE – «Le prime fibrillazioni, come già accennato, risalgono all’inizio di questa annata. L’rimedia la prima sconfitta nel derby con il Milan, al tramonto del match, con un’incornata di Gabbia, lasciato saltare quasi indisturbato da. Insieme alle critiche per quella distrazione, però, ne emergono anche altre».IL GOL ALL’UDINESE – «Il centrocampo di Inzaghi, infatti, è un ingranaggio perfetto quando in campo ci sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, decisamente meno quando manca uno di quei tre.