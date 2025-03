Inter-news.it - Frattesi all’Inter: ‘Vinciamo e poi addio?’ Dall’Udinese all’Udinese – CdS

Leggi su Inter-news.it

a fine stagione dovrebbe lasciare l’Inter, ma prima vorrà concludere nel migliore dei modi la sua avventura in nerazzurro. Domani ritrova l’Udinese, a cui aveva segnato il primo gol di questa annata turbolenta.SCRITTO – Il futuro di Davidesembra già scritto: a fine stagione, il centrocampista di Fidene si preparerà a lasciare l’Inter. Dopo il nulla di fatto durante la sessione invernale di calciomercato, l’addio potrebbe concretizzarsi proprio a luglio, una volta terminata questa annata infinita per i colori nerazzurri. La Roma non si è ancora defilata del tutto e il Napoli potrebbe farci più di un pensierino. Insomma, sarà un’estate movimentata. Intanto, il suo unico obiettivo è quello di concludere al meglio con l’Inter. Alzando magari qualche trofeo. Il Corriere dello Sport, a tal proposito, fa riferimento alla partita dell’andata contro l’Udinese, peraltro avversario dell’Inter domani a San Siro nel match della trentesima giornata di campionato.