Calciomercato.it - Frattesi al Napoli? Doppia contropartita per l’Inter

Il centrocampista della Nazionale destinato a cambiare maglia la prossima estate: diverse le richieste per l’ex Sassuolo, spicca in particolareesse del club partenopeoDestino lontano dalper Davide. Dopo la mancata partenza a gennaio, in estate tornerà d’attualità il futuro del centrocampista della Nazionale.Davide(LaPresse) – Calciomercato.itLa Roma aveva provato a riportare il giocatore nella capitale, senza però riuscire nell’intento nell’ultima finestra invernale.chiedeva almeno 40 milioni per cederea metà stagione, cifra fuori portata in quel momento per le casse giallorosse. A fine campionato però la situazione sarà diversa, con il sodalizio campione d’Italia che abbasserà le pretese per l’ex Sassuolo e Monza, voglioso di cambiare aria per trovare più spazio e giocare con maggiore continuità.