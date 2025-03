Lapresse.it - Frascati, 16enne accoltellato durante una lite: è in gravi condizioni

Un ragazzino di 16 anni è stato trasportato dal 118 in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Sebastiano Martire, a, dopo essere statoal culmine di unatra comitive di giovani., è inIl ferimento, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuto in viale Annibale Caro, nel Comune in provincia di Roma. La vittima è in. Sul posto polizia e carabinieri.