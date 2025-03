Bollicinevip.com - Franco Battiato continua a vivere nelle sue eterne canzoni

Leggi su Bollicinevip.com

sueIl genio indiscusso della musica Italiana il 23 Marzo avrebbe compiuto 80 anni. Rendiamo omaggio alla sua arte.: Ottant’anni di Genio e VisioneSe fosse ancora qui, il 23 marzo 2025avrebbe compiuto ottant’anni. È difficile immaginare unvecchio, perché la sua musica, la sua voce, il suo pensiero restano intatti, sospesi in un tempo senza età. La sua scomparsa, nel 2021, ha lasciato un vuoto profondo, ma il suo lascito è immenso: un’arte che ha saputo attraversare generi, epoche e coscienze, con la grazia di chi non si è mai piegato alle logiche del mercato, ma solo alla ricerca di verità più alte.Dalla Sicilia all’UniversoFrancesconasce nel 1945 a Ionia, in Sicilia, in una casa che affacciava sul mare.