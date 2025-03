Internews24.com - Francini convinto: «Lotta scudetto? Inter favorita ma ha quello svantaggio sul Napoli»

di RedazioneL’ex difensore del, Giovanni, ha voluto dire la sua sullain Serie A tra i partenopei di Conte e l’di Inzaghivistato da TMW a margine dell’intitolazione della Passeggiata Paolo Rossi, situata sul lato monti della litoranea Amerigo Vespucci, in località Ronchi vicino a Massa, Giovanni, ex difensore scuola Torino e poi campione d’Italia con ilha voluto dire la sua sullaal vertice di quest’anno in Serie A tra i partenopei di Antonio Conte e l’di Simone Inzaghi. Questo 30° turno di campionato potrà risultare decisivo: i nerazzurri sfideranno l’Udinese in casa, mentre gli azzurri ospiteranno al Maradona il Milan di Conceicao. Al termine di questa giornata sarà certamente più delineata sia lache quella alla zona Champions.