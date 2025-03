Francia lettera dell’ambasciata americana a Parigi che chiede alle aziende il rispetto delle politiche anti-diversità di Trump

Leggi su Open.online

Il ministero francese del Commercio estero ha denunciato «l’ingerenza» dopo che unadall’ambasciata degli Stati Uniti aè stata inviata a diversefrancesindo loro se stessero attuando programmi interni per combattere la discriminazione. «Le interferenze americane nelledi inclusioneimprese francesi, come la minaccia di dazi doganali ingiustificati, sono inaccettabili», ha affermato il ministero in un comunicato stampa inviato all’AFP. Nellal’ambasciatadi rispettare la politica “-DEI” dell’eraper tutti i contratti con il governo federale. Le Monde è entrata in possesso di una copia. «Vi informiamo che l’Ordine esecutivo 14173, relativo alla finediscriminazioni illecite e al ripristinoopportunità professionali basate sul merito, firmato dal Presidente, si applica obbligatoriamente anche a tutti i fornitori e appaltatori del governo americano, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal Paese in cui operano», riporta lacheai suoi interlocutori di firmare «entro cinque giorni (.