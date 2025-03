Oasport.it - Francesco Bagnaia più combattivo. Primo duello con Marquez. Nuova sconfitta, ma diversa dalle precedenti

Leggi su Oasport.it

Marc, Alexsecondo,terzo. Un ordine d’arrivo che abbiamo ormai imparato a memoria in questo avvio di stagione e che si è verificato anche nella Sprint di Austin, seppur con qualche differenza rispetto alleuscite. Nelgiro della manche odierna è andato in scena infatti ilveroravvicinato tra i due piloti factory Ducati, conche ha provato a mettere sotto pressione Marc tirando fuori finalmente il suo spirito.Pecco si è inventato una partenza da urlo, ritrovandosi addirittura dal sesto alposto dopo curva 1 grazie ad un’ottimo spunto e soprattutto ad una super staccata all’interno, rispondendo poi immediatamente al contrattacco del compagno di squadra e tirando fuori gli artigli. Il leader del Mondiale non ha accettato di buon grado la situazione, attaccando con successo il torinese alla prima occasione utile con una manovra molto aggressiva e abbastanza rischiosa (ma pulita).