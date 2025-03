Ilrestodelcarlino.it - Fototeca di Morrovalle. Scatti in mostra a cura di Angela Pesci

"L’elemento, la natura, l’uomo", ecco il titolo dellafotografica,ta dache verrà inaugurata oggi alle 17 a palazzo Lazzarini ae che sarà visitabile fino al 4 maggio. L’evento, patrocinato dal Comune, segna un altra tappa del percorso espositivo allestito dallacomunaleche in questa occasione avrà la collaborazione della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche insieme alla bottega "Sounds of Forest" di Macerata. "La– sottolineano gli organizzatori - esplora il rapporto ancestrale tra l’uomo, la natura e gli elementi, rivelando come essi siano fonte di vita, trasformazione e conoscenza, e di come la pratica millenaria dello yoga si fonda in modo armonioso con gli elementi fondamentali". Gli orari di apertura sono il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.