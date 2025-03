Anteprima24.it - FOTO/ Il ricordo del Maresciallo Pepicelli, un alto momento di formazione per gli studenti del ‘Siani’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’evento messo in piedi il 24 di marzo presso l’I.C.di Sant’Angelo a Cupolo ha rappresentato un messaggio importante in termini di cultura ed educazione, oltre che l’occasione per commemorare la figura delFrancesco.Un’occasione di crescita per glidella scuola sannita, un duro lavoro per Marzia Barricella, organizzatrice dell’evento, e per la dirigente Beatrice Oliva che ha abbracciato senza pensarci un attimo l’iniziativa che aveva come scopo il ricordare e rendere onore a una figura eroica, come quella del.Una forma di educazione alternativa, ragazzi che lasciano il percorso canonico per avvicinarsi a un modo di ricercare informazioni, appassionarsi e incuriosirsi attorno alla figura dell’uomo che ha sacrificato la sua vita per difendere il proprio territorio.