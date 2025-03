Ilfattoquotidiano.it - Forza Nuova apre una nuova sede in pieno centro a Roma: “Chiamiamo l’adunata”. Pd: “Deve essere sciolta”

Unadel movimento neofascista. L’annuncio – che ha innescato una polemica – è stato diffuso sui canali social del movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore con il messaggio: “Adunata! Domenica 30 marzo in via Lucca 29, ore 18.00!”. La notizia ha immediatamente scatenato forti reazioni da parte di esponenti politici, che chiedono l’intervento delle autorità per fermare l’apertura. La scelta della, nel quadrante nord occidentale della città, ha acceso la protesta di numerosi esponenti politici, che denunciano la vicinanza dell’edificio sia all’Università La Sapienza che alla Sinagoga di via Padova.“L’apertura delladiannunciata per domenica a Via Lucca aè uno schiaffo in faccia alla Costituzione antifascista e alla storia dimedaglia d’oro al valore militare per la resistenza nel cuore della Capitale.