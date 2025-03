Ilgiorno.it - Fort Apache, la compagnia teatrale degli ex detenuti che è arrivata al Festival di Cannes

Milano – Il Mercoledì delle Ceneri ha aperto quest’anno le porte alla Quaresima il 5 marzo. Al Teatro Oscar di via Lattanzio a Milano, in scena fino a domani domenica 30 marzo lo spettacolo ‘Mercoledì delle Ceneri’ apre le porte del carcere. All’autrice e regista Valentina Esposito non chiediamo i nomi di tutti gli attori. Invece, perché questa suaè unica? “Non si ferma alle porte blindate. È l’unica in Italia e in Europa formata da attori ex-in semilibertà, affidamento ai servizi sociali, o in centri di prevenzione alla tossicodipendenza, detenzione domiciliare, etc., che portano il teatro nel sociale. Lasciandosi il carcere alle spalle”. Con successo? “Positivo, il bilancio ormai decennale.Cinema Teatro nasce nel gennaio 2014, a Rebibbia.