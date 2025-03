Ilrestodelcarlino.it - Foro annonario in trincea: "C’è spirito di squadra"

"I primi clienti sono stati gli operatori dei negozi qui a fianco. E’ bello partire con questodi solidarietà ed è bello anche vedere che il taglio del nastro era atteso da tanti cesenati, quelli che ci sono venuti a trovare fin dalle prime ore di apertura. Un segnale incoraggiante". Le parole arrivano dallo staff del punto vendita di ‘La Saponeria’, il giorno dopo l’inaugurazione negli spazi del. Lo store è il 28esimo aperto in Emilia Romagna e le sue nuove vetrine illuminate potrebbero aggiungere un nuovo tassello al progetto di rilancio del grande complesso incastonato nel cuore di Cesena, a due passi dal Comune e alle prese col suo ennesimo tentativo di rilancio. "Rappresentiamo una nuova opportunità – è lo slogan promosso nell’ambito del taglio del nastro effettuato giovedì dall’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari - per chi ricerca un vasto assortimento di prodotti per la cura della persona e l’igiene della casa".