Formia, al san Giulio arriva un nuovo impianto sportivo

Presto anche il quartiere di Sanavrà unrinnovato e sicuro. L’Amministrazione comunale di, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, ha deciso di restituire ai residenti una struttura sportiva adeguata ed ha lavorato per una riqualificazione generale dell’attuale campo di calcetto e relativi spogliatoi e locali che versano, ormai da anni, in condizioni di degrado avanzato, dovuto all’incuria e alla mancanza di manutenzione.Non solo, infatti, il campo da gioco presenta un manto in cemento consumato, che ne rende difficoltosa la fruizione, ma non rispetta le linee guida per la costruzione di campi da gioco LND.La nuova progettazione, invece, prevede la realizzazione di un campo regolamentare per la pratica del calcio a 5 e della Pallavolo, con pavimentazione speciale sintetica impermeabile omologata.