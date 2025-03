Internews24.com - Formazioni ufficiali Sassuolo Inter Primavera: le scelte di Zanchetta e Bigica

Leggi su Internews24.com

di Redazione: lediper la sfida di campionatoDopo il pareggio a reti bianche contro il Cagliari, l’di Andreatorna a giocare e scende in campo contro il, match valido per la 31ª giornata di campionato. I nerazzurri occupano il secondo posto in classifica con 60 punti, a -1 dalla capolista Roma. Il fischio d’inizio della sfida è in programma alle ore 13:00. Queste ledi Andreae EmilianoLE(4-3-2-1): 1Scacchetti; 99 Parlato, 5 Di Bitonto, 64 Corradini, 76 Barani; 80 Frangella, 18 Lopes, 8 Seminari; 7 Knezovic, 21 Bruno; 11 Sandro. A disposizione: 75 Vigano, 77 Mazzetti, 2 Benvenuti Giacomo, 3 Benvenuti Tommaso, 9 Moriano, 13 Daldum, 15 Weiss, 23 Tomsa, 36 Minta, 90 Vedovati.