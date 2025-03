Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Genoa: le scelte di Tudor

di RedazionentusNews24: ledie Vieira per la sfida di campionato dei bianconeriLatorna in campo dopo la sosta nazionali e il cambio di allenatore. Ilarriva allo Stadium e sfiderà i bianconeri di Igor, all’esordio sulla panchina della Vecchia Signora. Ecco ledi formazione die Vieira.LIVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Renato Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto, Conceicao, Kalulu, Kolo Muani, Weah, Savona, Rouhi, Mbangula.: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Frendrup (C), Onana, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira. A disp. Siegrist, Sommariva, Thorsby, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Ekhator, Badelj, Kassa, Venturino.