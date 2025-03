Formazioni notizie di squadra squadre di partenza confermate come Mateta fa ritorno a Eagles

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-29 13:40:00 Breaking news:South London incontra West London mentre il Fulham ospita Crystal Palace nel primo finale dei quarti di finale della Coppa d’Inghilterra, con un posto a Wembley e gli ultimi quattro in palio.I cottager sono attualmente sei punti e quattro posti sopra le Aquile nella tavola della Premier League, sebbene ladi Oliver Glasner abbia esaurito 2-0 quando le due parti si sono incontrate per l’ultima volta a febbraio.Quattro dei quarti di finale della Coppa d’Inghilterra di questa stagione non hanno mai sollevato il famoso trofeo, di cui Fulham e Palace sono due.Fulham ha raggiunto la loro unica finale di Coppa d’Inghilterra fino ad oggi nel 1975, mentre Palace è stato il secondo classificato-nel 1990 e 2016-perdendo contro il Manchester United in entrambe le occasioni.