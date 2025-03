Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza mentre i paesi alti PL si scatenano testa a testa

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-29 18:32:00 Il web non parla d’altro:La Premier League High-Flyers Brighton e Nottingham Forest si incontrano all’Amex Stadium con un posto nelle semifinali della Coppa d’Inghilterra in palio.I padroni di casa sono attualmente al settimo posto in campionato,i visitatori sono al terzo posto, quattro punti sotto il secondo posto dell’Arsenal.I gabbiani, una delle quattrorimaste nella competizione per non aver mai sollevato il trofeo, sono stati in forma scintillante negli ultimi tempi. In effetti, l’ultima volta che la sconfitta di Fabian Hurzeler aveva un sapore di sconfitta è stata per mano della foresta in un 7-0 drubbing all’inizio di febbraio.A quel tempo, il vestito della costa meridionale ha battuto il Chelsea due volte, incluso la Coppa d’Inghilterra – Newcastle e disegnato con il Manchester City.