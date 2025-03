Sport.quotidiano.net - Forlì, per il sogno C e per la storia . A Sasso Marconi record nel mirino

E dopo la sbornia (allegra) del derby, il lanciatissimovuole suonare la ‘Nona’ sul campo del. La striscia aperta di otto vittorie ha eguagliato (come già successo prima del ko con la Zenith Prato) il primato deldi Attilio Bardi, stabilito nella vittoriosa serie D 2011-12. Domani la nave pirata del nocchiero Miramari cercherà quindi di stabilire ildi sempre di successi di fila, che sarebbe anche il 12° arrembaggio vittorioso in trasferta. Tre punti importanti per tenere a bada l’inseguitrice Ravenna, scesa a -5 dai galletti dopo il 3-2 del derby, che attende tra le mura amiche il Corticella impelagato nella lotta salvezza. I punti in palio domani fanno gola, però, anche al. I gialloblù, infatti, a quota 32, navigano solo tre lunghezze sopra la zona playout.