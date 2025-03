Dayitalianews.com - Forlì, malore sul palco per Andrea Pucci: “Non mi sento bene”. Spettacolo interrotto

Leggi su Dayitalianews.com

Il comico milanese si stava esibendo nel suo show ’30 anni. e non sentirli’ al Gran Teatro PalaGalassi di, quando è stato costretto a fermarsi per unperdurante loche andava in scena al Gran Teatro PalaGalassi diieri, venerdì 28 marzo. Il 59enne, popolare comico milanese, famoso per i successi in tv con le sue partecipazioni alla trasmissione ‘Colorado’, si stava esibendo nel suo ’30 anni. e non sentirli’ quando è stato costretto a interrompere lo. “Non mi, non riesco ad andare avanti.”, ha detto prima di avviarsi dietro le quinte.perLa notizia è stata riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino, che descrive la serata, iniziata normalmente con battute e intermezzi musicali eseguiti da una band dal vivo, con il comicoche si era unito a loro per alcune canzoni.