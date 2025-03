Ilnapolista.it - Flick: «Ricorso Osasuna? Non posso dire nulla, non lo so. Abbiamo guadagnato tre punti, il resto non dipende da me»

Leggi su Ilnapolista.it

Hansi, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Girona, in programma domani alle 16:15.Leggi anche: L’chiede alla Federcalcio di rigiocare contro il Barcellona perché “Iñigo Martínez non doveva essere in campo”: «tre, ilnonda me»Come sta la squadra?«Non vediamo l’ora che inizi la partita. Le ultime dieci partite della Liga sono molto importanti e dobbiamo lottare per vincere».Infastidito daldell’?«Nonal riguardo, non lo so. Le cose stanno così, è così.tre, ilnonda me».sceglierà di fare turnover?«Penso che tutti i giocatori possano giocare. Decideremo domani, forse uno o due giocatori riposeranno.