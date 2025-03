Fiumicino, inaugurata la sede dell’associazione “Donne per la Sicurezza”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 marzo 2025 – È statala nuovaper la” in via Arsia 25/a, un punto di riferimento che ha come obiettivo quello di offrire aiuto concreto e qualificato allevittime di violenza, mettendo a loro disposizione un ampio ventaglio di servizi gratuiti. All’evento, patrocinato dal Comune di, ha partecipato l’assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca.I servizi offerti includono:* Ascolto e supporto psicologico, con professionisti specializzati, per aiutare lea elaborare il trauma subito e a ritrovare la fiducia in sé stesse.* Consulenza legale gratuita, per fornire informazioni sui diritti delle, sulle procedure di denuncia e sulle misure di protezione disponibili.* Assistenza sociale, per supportare lenelle pratiche burocratiche e nell’accesso ai servizi territoriali.