Firenze, il film Taxi Driver torna al cinema in versione restaurata

, 29 marzo 2025 - A quasi cinquant’anni dalla sua uscita nelle sale, il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro,italiana),sul grande schermo di Giunti Odeon in una straordinariain 4K, per rivivere la grande potenza visiva e narrativa di unche ha segnato per sempre la storia del: il doppio appuntamento è per lunedì 31 marzo (ore 21) e martedì 1 aprile (ore 21).racconta la discesa nella follia di Travis Bickle, ex marine e tassista notturno, alienato da una New York corrotta e violenta. Tra insonnia, solitudine e una crescente ossessione per la violenza, Travis precipita in una spirale di follia che lo conduce a pianificare un atto estremo. Firmato da Paul Schrader alla sceneggiatura e accompagnato dalla colonna sonora di Bernard Herrmann, ilesplora i temi dell’alienazione, della violenza e della redenzione in una metropoli oscura e soffocante.