Lanazione.it - Firenze: il 20% delle strutture ricettive senza Codice identificativo nazionale

di Antonio PassaneseUna struttura ricettiva ogni cinque, a, risulta fuori legge. Nonostante dal 1° gennaio, per gli imprenditori degli affitti turistici, sia obbligatorio dotarsi del, risulta che nel capoluogo che lo abbiano richiesto e ottenuto sono solo in 18.205 contro le 23.131registrate su siti specializzati e portali. Insomma, in una ipotetica classifica sulle città d’arte più virtuose,si piazza agli ultimi posti con il 78,74% di Cin assegnati (un mese fa eravamo al 75%). Il, come prescrivono le norme nazionali, deve essere esposto all’esterno dell’immobile (su targhe, targhette e insegne), rispettando eventuali vincoli paesaggistici, urbanistici o regolamenti condominiali, e deve essere chiaramente visibile. E per ogni mancata attivazione o esposizione sono previste multe da 500 a 8mila euro.