Firenze, anziana borseggiata nel parcheggio del suo condominio

, 29 marzo 2025 –nel posteggio condominiale mentre parcheggia: è successo intorno a mezzogiorno e mezzo, in via di Santa Maria a Cintoia a. Il delinquente ha approfittato del momento in cui il cancello condominiale si è aperto per seguire la donna, 88enne che stava rientrando a casa in automobile, per intrufolarsi nel piazzale. A raccontare l’episodio il vicino che l’ha soccorsa, Gino Ferro, che è anche volontario del contiguo circolo Mcl di San Bartolo a Cintoia. “Il cancello è automatico e rimane aperto qualche secondo dopo che è passata la macchina – spiega – Appena è uscita dall’automobile si è avvicinato un uomo e le ha detto: 'signora, attenta, le sono caduti dei soldi di tasca'. La mia vicina si è chinata a guardare, lui di soppiatto ha aperto lo sportello dietro e ha rubato la borsa che era appoggiata sul sedile.