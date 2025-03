Lanazione.it - Fiorenza: Rievocazione storica alla Corte dei Medici alle Cascine di Firenze

Leggi su Lanazione.it

Pony, spade e riti, ma anchei e cavalieri per rievocare ladei, quando la città era al massimo del suo splendore. Sabato e domenica prossimi, il 5 e il 6 aprile, arrivadei’. Un vero e proprio accampamento rinascimentale con tanti eventi, per grandi e piccini, che avrà luogo all’Ippodromo del Visarno, con anche la possibilità di assaggiare alcune golosità medievali. Ad aprire le danze, sabato mattina, sarà ilo storico della Repubblica Fiorentina, con le Madonne fiorentine e altre figure della tradizione del Cinquecento, con i costumi ispiratiopere degli Uffizi e della Gria Palatina. Un modo per ricordare e celebrare la Partita dell’Assedio del Calcio storico. Le porte dell’Ippodromo si apriranno, quindi, d11 e rimarranno aperte fino21 per il giorno di sabato e fino20 per quello di domenica, graziecollaborazione tra Le Nozze di Figaro e la Compagnia dell’Aquila Bianca, l’associazione che promuove la scherma medievale e l’equitazione rinascimentale e che metterà in scena vere e proprie giostre equestri.