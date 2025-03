Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Atalanta, la Dea cerca punti a Firenze per tenere il passo di Inter e Napoli

Bergamo, 29 marzo 2025 – La rincorsa verso le prime due posizioni da parte dell’ricomincia dal Franchi di. Domani alle 15 la Dea è di scena sul campo (rovente nel ultimi anni per mille polemiche extra campo ma toscani e bergamaschi) della. La squadra di Gasperini (che sarà in tribuna per squalifica, in panchina ci sarà il fidato vice Tullio Gritti) si presenta al Franchi dopo una striscia aperta di quattro vittorie consecutive in trasferta sui campi di Como, Verona, Empoli e Juventus, dopo un trittico stellare con due 5-0 (a Verona e Empoli) e un 4-0 (alla Juventus) e una striscia aperta di 12 risultati utili consecutivi lontano da Bergamo da settembre in poi, con 9 vittorie e 3 pareggi. Numeri e trend che rendono l’favorita in questo match crocevia nella corsa Champions.