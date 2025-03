Lanazione.it - Filo dell’alta tensione in strada. Preoccupazione tra gli abitanti: "Nessuno sta intervenendo"

Leggi su Lanazione.it

La situazione di pericolo è spuntata in via delle Ville al Termo di Arcola e sta creando non pochimalumori tra i residenti. Da qualche giorno infatti alcuni cittadini hanno espressoper la presenza di un cavopenzolante, una situazione che potrebbe creare reali disagi e anche ferire qualcuno. "C’è un cavo Enel – hanno spiegato – che ormai pende da tempo, minaccioso, sulla, l’edera che è talmente cresciuta da aver inglobato un albero, secco, con rami che toccano l’asfalto e potrebbero trascinarlo sulla. Per questo chiediamo al Comune di intervenire al più presto, prima che possa accadere qualcosa di serio". Al momento i cittadini lamentano che non sia mai stato eseguito nessun sopralluogo tecnico, nonostante le segnalazioni e la situazione evidente poichè proprio sul ciglio della