Fiesole si candida a capitale italiana della Cultura 2028

(Firenze) Lacome bene universale e condiviso.che trae le origini da un passato di civiltà illustri che vanno dagli Etruschi ai Romani, e che prosegue nei secoli in una dialettica con la vicina Firenze, che non ha mai compromesso l’identità del colle fiesolano. Anzi diventando un simbolo di toscanità. Nasce da questo contesto latura a, ufficializzata ieri dalla sindaca Cristina Scaletti al Teatro dicon il presidenteRegione Toscana Eugenio Giani e il coordinatore scientifico del progetto ditura Paolo Verri, uno specialista nella progettazionele, già protagonista nell’elezione di Matera comeEuropeanel 2019. "Con questatura possiamo valorizzare il patrimonio esistente ma solo nella consapevolezza che deve essere il punto di partenza per aprire una riflessione condivisa su come immaginiamo lanei prossimi 25 anni – ha spiegato la sindaca Cristina Scaletti –.