Thesocialpost.it - Fiamme e spari in aria: così i criminali hanno assaltato il portavalori

Leggi su Thesocialpost.it

Vale quasi 4 milioni di euro il bottino del clamoroso colpo messo a segno nella serata di giovedì 28 marzo sulla Vnte Aurelia, nei pressi di San Vincenzo, in provincia di Livorno. L’assalto ha preso di mira un convoglio diche trasportavano le pensioni destinate agli uffici postali.La dinamica dell’assaltoL’attacco è avvenuto attorno alle 18.30, subito dopo la galleria di San Carlo, in direzione Roma, dove la carreggiata si restringe a causa di lavori in corso. I rapinatori, sfruttando questo punto critico,bloccato il traffico incendiando due furgoni per il trasporto di animali, mentre altri membri del gruppofermato i, esplodendo colpi d’arma da fuoco in.Almeno 20 colpi sarebbero stati sparati, anche con armi lunghe, in direzione del primo blindato del convoglio, costringendo le guardie giurate ad abbandonare le armi.