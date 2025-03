Fiamme al Castello Sforzesco di Milano edificio evacuato | il fumo partito da un trasformatore

Leggi su Open.online

Un principio di incendio,da unin un pannello espositore, si è sviluppato all’interno del, in centro a. È successo intorno alle 11, quando una densa nuvola dinero ha fatto scattare l’allarme. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno ordinato l’evacuazione di tutte le persone all’interno della sala in cui è scoppiato l’incendio e, in un secondo momento, dell’intera struttura. Al momento, al pubblico non è permesso l’ingresso nel: sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. Non si registrano feriti né intossicati.L'articoloaldi: ilda unproviene da Open.