Veneziatoday.it - Fermato con la marijuana al parco, in casa ne nasconde altra: arrestato

Leggi su Veneziatoday.it

I carabinieri lo trovano in possesso di, inne. Per un 36enne di San Donà di Piave, nei giorni scorsi, sono scattate le manette in quanto presunto responsabile del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".Clicca qui per iscriverti al.