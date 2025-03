Ilgiorno.it - Fedez e il dissing contro Gué Pequeno: la foto con i Me contro Te aprirà l’ennesima faida tra i rapper?

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Ennesimo capitolo nellatrae Gué. Tutto ha avuto inizio quando Gué, ospite del podcast "Tintoria", ha espresso giudizi critici su Luigi Calagna, noto come Luì dei MeTe, definendolo "veramente creepy" e aggiungendo: "Non porterei mai mia figlia a vederli. Lei è tranquilla ma lui ha la faccia strana". La risposta di Luì non si è fatta attendere: attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram dei MeTe, ha ironicamente replicato alle affermazioni di Gué, mostrando sorpresa e sottolineando con sarcasmo: "No, ma figurati, nessuna offesa". L'intervento die le sue implicazioni E oggi la novità:ha deciso di intervenire pubblicando unasui suoi profili social che lo ritrae insieme ai MeTe. L’immagine, apparentemente innocua, è stata interpretata da molti come una sottile frecciatina nei confronti di Gué, considerando i trascorsi tra i due