Oasport.it - Federica Brignone torna in Italia: “Mi sono emozionata per tutto l’inverno, ho fatto qualcosa di speciale”

ta instamattina dopo la trionfale trasferta americana che le ha regalato il secondo successo della carriera nella classifica generale di Coppa del Mondo, oltre alla conquista delle Coppe di discesa libera e di slalom gigante. La valdostana ha chiuso a Sun Valley una stagione trionfale, in cui si è messa al collo anche due medaglie ai Mondiali di Saalbach con l’oro in gigante e l’argento in superG.“Io miper. Ogni weekend riuscivo a sorprendermi e ad emozionarmi, è stata una stagione davvero fantastica. Ovviamente è un onore ed un orgoglio. Su 24 gare ho 10 vittorie e 16 podi totali, con tre uscite e cinque volte fuori dal podio, quindi èdiin tre specialità ed in piste e condizioni diverse. Tante volte non pensavo fosse fattibile, per esempio a Garmisch non immaginavo di poter fare delle gare del genere“, racconta la fuoriclasse azzurra in conferenza stampa a Malpensa.