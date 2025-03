Federalismo fiscale riscossione complessa per i Comuni | al Sud scende al 18%

Leggi su Ildenaro.it

Le entrate relative ai principali tributi comunali, nell’ultimo triennio, mostrano una situazione di sostanziale stabilità. Ma la capacità dida parte deinon è sempre adeguata e soprattutto non è uniforme sul territorio nazionale, mostrando differenze notevoli tra Nord e Sud, che diventano gap quasi incolmabili se quelli da incassare non sono crediti immediati ma relativi ad anni precedenti. L’analisi è quella illustrata dalla Corte dei Conti alla Commissione parlamentare sul. I dati parlano chiaro. Per quanto riguarda le riscossioni del titolo I, quelle per le spese correnti necessarie per il funzionamento quotidiano dell’amministrazione, idel Nord-Est presentano percentuali medie dicomplessiva poco inferiori al 73%, il Nord-Ovest del 68%, mentre nel Centro, nel Sud e nelle Isole non raggiungono il 50%.