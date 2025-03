Sololaroma.it - Fantacalcio, 5 giocatori da schierare alla 30ª giornata: Pellegrini può riprendersi la Roma

Leggi su Sololaroma.it

Terminata la sosta, la Serie A è pronta a ripartire in questo ultimo tour de force composto da 9 partite. Oggi alle ore 15:00 partirà la 30ªdel campionato italiano, con le squadre che sono pronte a dare il tutto per tutto per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio della stagione. A tal proposito ecco 5dain questo turno della massima divisione italiana al: ha il compito di trascinare lasulle proprie spalle in questo finale di stagione. Con l’infortunio di Dybala, buona parte delle responsabilità ricadono nuovamente su di lui che dovrà sfruttare l’occasione che Ranieri gli concederà. Potrebbe anche tornare al gol dopo tanto tempo e questo farebbe felici i fantallenatori che lo hanno tenuto, nonostante le continue panchine collezionate.