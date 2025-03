Lanazione.it - Fanno esplodere il bancomat ma la cassaforte rimane integra

Capannori (Lucca), 29 marzo 2025 – Hanno fattoilma laè rimasta. È accaduto intorno alle 04:30 di notte a Capannori. Almeno due le persone travisate entrate in azione in via della Madonnina. Ilpreso di mira è quello della Cassa di risparmio di Volterra. I malviventi, spiegano i carabinieri intervenuti sul posto, hanno fattolo sportello – non è ancora chiaro con quale tecnica – nel tentativo di impossessarsi dei soldi senza però riuscire nell’intento perché laè rimasta. Ingenti i danni agli uffici.