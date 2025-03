Davidemaggio.it - Famiglie d’Italia chiude

Dopo meno di 6 mesi, l’esperienza di Flavio Insinna su La7 giungerà presto al termine., infatti, il suo game showdopo le 150 puntate previste.Partito lo scorso 7 ottobre, Insinna saluterà il preserale di La7 giovedì prossimo, 3 aprile.ha pagato principalmente il prezzo di essere su una rete con un problema con i game show. E, complice la concorrenza di Rai 1 e Canale 5 che, con lo stesso genere, si prendono ogni sera quasi metà della platea televisiva, la trasmissione non ha fatto breccia nel pubblico (meno del 2% di share).Già nei giorni scorsi, il conduttore aveva accennato, con vena ironico-polemica, alla chiusura del suo programma sui social:Non so quante puntate mancano alla fine, non me lo sono fatto dire, non l’hanno nemmeno loro in calcolo perché qualche volta è saltata, la politica, la maratona.