Sport.quotidiano.net - Faenza, un’ottima annata: "Ragazze straordinarie"

Da Cenerentola del campionato ad invitata al gran ballo dei playoff. È incredibile il cammino compiuto dall’E-Work da agosto a marzo, dove ha smentito sul campo tutti i pronostici estivi che la davano come maggiore candidata alla retrocessione, meritandosi la prima storica partecipazione ai playoff di serie A1 dopo tre stagioni nelle quali si era sempre salvata ai playout. Il bottino finale è stato di nove vittorie, record per il club faentino nella massima serie, con un settimo posto conquistato che rappresenta un traguardo inaspettato quanto meritato. Ora nei quarti di finale ci saranno le campionesse d’Italia di Venezia, sfida impossibile da vincere, ma che sarà vissuta come una festa e un premio per una grande stagione. Si parte mercoledì alle 19.30 in Laguna poi domenica 6 aprile alle 18 al PalaBubani ci sarà gara 2, mentre l’eventuale gara 3 sarà in Veneto mercoledì 10.